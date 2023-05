Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Versuche, Unfälle sowie Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße geriet in der Nacht zum Dienstag gegen 3 Uhr in das Visier von zwei Einbrechern. Die Täter drangen durch die zuvor aufgehebelte Eingangstür in die Gaststätte ein, entwendeten anschließend einen Bedienungsgeldbeutel mit etwa 200 Euro Bargeld und beschädigten einen Spielautomaten. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung flüchteten die Einbrecher in Richtung Bahnhof. Eine anschließende Fahndung nach den zwei Tätern verlief ohne Erfolg. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.

Westhausen: Rasante Opel-Fahrerin - Zeugen gesucht!

Am Montag befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Renault die B29 in Richtung Bopfingen. Auf Höhe der Anschlussstelle A7 wurde sie von einem grünen Opel einer 84-jährigen mit hoher Geschwindigkeit überholt. Beim Einscheren beschädigte die Fahrerin den linken Außenspiegel sowie die linke Front des Renaults. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro zu kümmern. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte im Anschluss durch die Polizei ermittelt werden. Nach Zeugenaussagen soll die Frau bereits zuvor durch ihre rasante Fahrweise aufgefallen sein. Die Polizei sucht weitere Geschädigte, denen der grüne Opel auf der B29 aufgefallen ist und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Oberkochen: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr in ein Treppenhaus in der Heidenheimer Straße, welches zu einem Wohngebäude und einer Gastwirtschaft führt, einzubrechen. Dies misslang jedoch den Einbrechern. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oberkochen unter 07364/955990 zu melden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Nach einem Wendemanöver bog am Montag gegen 16:50 Uhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer von der Einmündung eines Verbindungsweges von Rötlen nach rechts in die L1060 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von Röhlingen kommenden 55-jährigen LKW-Fahrers. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand.

Ellwangen: Einbruchsversuch

Nachdem bereits am Montagmorgen über einen Einbruchsversuch in der Königsberger Straße berichtet wurde, wurde mittlerweile ein weiterer Einbruchsversuch in derselben Straße bekannt. Auch hier versuchten Einbrecher in einen Keller einzubrechen. Hinweise werden auch in diesem Fall vom Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Montag bog ein 65-jähriger VW-Fahrer gegen 15:30 Uhr aus dem Haeselerweg nach links in die Buchstraße ab. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten f Opel eines 18-Jährigen. Infolgedessen kam es zum Unfall, wodurch ein Schaden in Höhe von 4000 Euro entstand.

Lorch: Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch wurde zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr an einem Ford, welcher auf einem Parkplatz in der Hohenstaufenstraße geparkt war, die Seitenscheibe eingeschlagen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell