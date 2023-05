Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Gmünd: Unfälle

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfall mit drei beteiligten PKW

Gegen 16:40 Uhr am Montagnachmittag war eine 43-Jährige mit ihrem Ford Fiesta auf der L2218 von Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur L1040 wollte sie nach links in Richtung Kirchberg abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines aus Richtung Crailsheim kommenden 46-Jährigen in seinem Skoda. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Ford abgewiesen und gegen einen im Kreuzungsbereich stehenden VW Golf eines 32-Jährigen geschleudert. Die Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Keines der Fahrzeuge war nach dem Unfall noch fahrbereit. Alle mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall an Kreuzung

Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Citroen Berlingo am Dienstag gegen 8:30 Uhr den Komberger Weg in Fahrtrichtung Schenkenseestraße. An dortiger Kreuzung wollte er nach rechts auf die Schenkenseestraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 53-jährigen Omnibus-Fahrers, welcher die Schenkenseestraße von der Tüngentaler Straße aus kommend in Fahrtrichtung Crailsheimer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden dürfte bei etwa 7.500 Euro liegen.

