POL-HS: Kleinkraftrad entwendet

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Zwischen dem 16. Januar (Montag), 15 Uhr, und dem 17. Januar (Dienstag), 6 Uhr, gelangten unbekannte Personen in ein im Umbau befindliches Gebäude an der Carl-Diem-Straße. Hierfür brachen sie nach ersten Erkenntnissen eine Bautür auf. Aus den Räumlichkeiten stahlen sie diverse Kabel sowie Kupferrohre. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

