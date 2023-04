POL-PDKL: Wohnwagen aus dem Verkehr gezogen

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr wurde ein qualmender Baum an der Bundesstraße 48 gemeldet. Bislang unbekannte Personen hatten zwischen der Einmündung Niedermoscheler Straße und der Rettungswache in einem hohlen Baum eine Kartonage entzündet. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Brandentwicklung verhindern. Die Feuerwehren aus Alsenz, Obermoschel und Niedermoschel waren mit 20 Kräften im Einsatz. Die Polizei ermittelt ...

