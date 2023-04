Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher flüchtet nach gefährlichem Überholmanöver

Callbach (ots)

Am Montagmittag kam es auf der B420, zwischen Callbach und Unkenbach, zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der 63jährigen Pkw-Fahrerin wurde diese auf einer kurzen Gerade in Fahrtrichtung Unkenbach von einem schwarzen Audi überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Audi so knapp vor dem Hyundai der Geschädigten einscheren, dass es zu einer Berührung kam. Die Entgegenkommenden, als auch das überholte Fahrzeug bremsten zuvor noch, konnten die Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Nach dem Unfall geriet der Audi leicht ins Schlingern und entfernte sich dann mit sehr hoher Geschwindigkeit unerlaubt von der Unfallstelle. Glücklicherweise ist bei dem Zusammenprall nur Sachschaden entstanden. Hinweise zu dem dunklen Audi mit KUS-Kennzeichen nimmt die Polizei in Lauterecken unter der 06382-9110 entgegen. |pilek

