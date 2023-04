Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte Personen beschädigen Heckscheibe

Kusel (ots)

Am Abend des Ostersonntags wurde der Polizei Kusel ein PKW mit eingeschlagener Heckscheibe gemeldet. Der weiße Mercedes war im Rotenturmweg in Kusel geparkt und muss im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 21:20 Uhr beschädigt worden sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381-919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

