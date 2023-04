Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Falschfahrer verursacht Unfall" Zeugen gesucht!

Ramstein BAB 6 (ots)

In der Nacht zum Ostersonntag, dem 09.04.2023, gegen 00:30 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Waldmohr und Kaiserslautern-Einsiedlerhof gemeldet. Er fuhr auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken entgegen der Fahrtrichtung. Ein Pkw Fahrer aus Kaiserlautern befuhr die A6 zwischen Kaiserslautern Einsiedlerhof und Ramstein auf dem mittleren Fahrstreifen. Kurz vor Ramstein kam ihm dann der Falschfahrer auf dem linken Fahrstreifen entgegen. Erst im letzten Moment erkannte er das entgegenkommende Fahrzeug und steuerte sein Fahrzeug nach rechts. Herbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Leitplanke. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ob ein wirtschaftlicher Schaden an der Leitplanke entstand wird derzeit noch geprüft. Der Falschfahrer setzte sein Fahrt fort und konnte trotz Fahndungsmaßnehmen bis jetzt nicht ermittelt werden. Der Falschfahrer wurde von diversen Zeugen gemeldet. Bei dem Verursacher soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Über Art und Größe gibt es derzeit unterschiedliche Hinweise.

Kurz nach Meldung des Falschfahrers wurde der Verkehr Richtung Saarbrücken durch zwei Streifen der Autobahnpolizei in Richtung Saarbrücken verlangsamt. Der Falschfahrer kam diesen nicht mehr entgegen.

Zeugen die Hinweise auf den Falschfahrer geben können werden gebeten sich an die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der Rufnummer 0631-35340 zu wenden.

