Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tageswohnungseinbruch in Wohnhaus

Teschenmoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstag, dem 08.04.2023, wurde in der Hauptstraße während der Abwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten diverse Gegenstände unter anderem Schmuck. Gegen 12 Uhr konnte von einem Anwohner ein verdächtiges Geräusch akustisch wahrgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell