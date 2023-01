LPI-J: Kennzeichen entwendet

Apolda (ots) - Am Freitag, 27.01.2023 zwischen 17:00 Uhr - 22:00 Uhr suchten unbekannte Täter in Apolda, Ernst-Thälmann-Ring 42 ein Kellerverschlag auf, brachen die Kellertür mittels unbekannten Hebelwerkzeugs auf und entwendeten vier Flaschen Bier einer "Thüringer Brauerei". Ein weiterer Keller am Tatort wurde angegriffen, jedoch gelangten die Täter nicht hinein. ...

