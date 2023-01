Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung Inspektionsdienst Jena 29.01.2023

Jena (ots)

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Am Samstagabend, gegen 23:40 Uhr, meldete eine junge Frau bei der Polizei Jena, dass mehrere Graffiti-Sprayer im Bereich der Lutherstraße gerade frische Schriftzüge an mehreren Hausfassaden angebracht hatten. Es soll sich um 4 Personen handeln, wobei die Zeugin mit ihrem Begleiter einen der Täter festhalten konnten. Umgehend kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz, so dass ein 16-jähriger Täter zeitnah festgenommen werden konnte. Der junge Mann war alkoholisiert und wies deutliche Farbanhaftungen an den Händen und der Bekleidung auf. Angaben zu den weiteren Tätern machte er nicht. Vor Ort konnte eine Farbsprühdose sichergestellt werden. Im Rahmen der Durchsuchung wurde zudem eine geringe Menge Cannabis bei dem 16-Jährigen aufgefunden und sichergestellt. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass die Täter zunächst ein Gebäude im Fortsweg betreten hatten, wo gerade eine Feierlichkeit stattfand. Hier wurde im Flurbereich ein Graffitischriftzug in bblauer Farbe aufgesprüht. Anschließend begaben sich die Täter in die Lutherstraße und brachten hier an mehreren Hausfassaden unleserliche Schriftzüge in blauer Farbe auf. Der 16-Jährige wurde noch in der Nacht an seine Eltern übergeben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern noch an.

