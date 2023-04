Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen übers Osterwochenende

Landstuhl (ots)

Mehrere betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeiinspektion hat zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 32-jähriger VW Golf Fahrer aus Baden-Württemberg in der Kaiserstraße in Kindsbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Mann neben einer Alkoholfahne noch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Die Polizei Landstuhl ermittelt nun wegen dem Verdachts des Fahrens unter Alkohol und- Betäubungsmitteleinfluss. Im weiteren Verlauf der Nacht geriet ein 24-jähriger VW Jetta Fahrer in der Saarbrücker Straße in Landstuhl ins Visier einer Funkstreife. Der Alkoholtest bescheinigte dem Mann aus dem Kreis Kaiserslautern einen Wert von 0,93 Promille. Das Bußgeld nebst Fahrverbot wird ihm in den nächsten Tagen per Post zugestellt.

Am Abend des Karsamstages bescheinigte der durchgeführte Alkoholtest bei einem 38-jährigen Ford Transit Fahrer in Bruchmühlbach-Miesau einen Wert von fast drei Promille. Dem Zecher wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Ein ähnlicher hoher Atemalkoholwert von 2,65 Promille wurde in der Nacht zum Ostersonntag bei einer Jeep Fahrerin in der Saarbrücker Straße in Landstuhl festgestellt. Der Führerschein konnte der 33-jährigen Frau aus dem Kreis Kaiserslautern nicht weggenommen werden, denn er war bereits eingezogen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls in der Osternacht wurde ein 21-jähriger SUV Fahrer aus dem Kreis Kaiserslautern in der Bahnstraße kontrolliert. Hier lag der Atemtest mit 0,58 Promille über dem gesetzlichen Grenzwert. Die Weiterfahrt des jungen Mannes wurde beendet. Weiterhin hat er mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen. |pilan

