POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Leutenbach/Ludwigsburg: Vermisste Person aufgefunden

Leutenbach/Ludwigsburg: Vermisste aufgefunden

Die 28-jährige Vermisste wurde in Ludwigsburg aufgefunden und wurde einer medizinischen Behandlung zugeführt.

Die Medien werden gebeten, Lichtbilder der Vermissten in den Online-Medien zu löschen.

Aalen Leutenbach / Freiberg am Neckar / Bad Friedrichshall: Öffentlichkeitsfahndung

Seit Montag, den 22.05.2023 wird die 28-jährige Sabrina K. aus Leutenbach vermisst. Sabrina K. stieg gegen 13 Uhr in Marbach am Neckar in die S4 und gab vor, nach Bad Friedrichshall zu fahren. Tatsächlich verließ sie die Bahn kurz darauf in Freiberg am Neckar wieder. Seither ist sie unbekannten Aufenthalts. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Sabrina K. hat schulterlange, glatte, dunkelblonde Haare, ist ca. 170 cm groß, von schlanker Statur und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie Jeans, eine blaue Softshelljacke mit Kapuze, ein blaues T-Shirt sowie hellblaue Halbschuhe.

Sachdienliche Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person werden von der Kriminalpolizei Waiblingen, Tel. 07361 5800 entgegengenommen.

Unter dem folgenden Link geht's zur Fahndung samt Lichtbild der Vermissten:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/marbach-am-neckar-vermisstenfahndung/

