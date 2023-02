Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hundehalter gesucht

Warstein (ots)

Am Montag, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 3-jähriger Junge von einem freilaufenden Hund verletzt. In Höhe der Turnhalle in der Bergenthalstraße rannte der etwa mittelgroße Hund, mit schwarzem Fell und orange-braunen Flecken auf den Jungen zu und sprang ihn unvermittelt an. Der 3-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Der nicht angeleinte Hund reagierte nicht auf die Rufe seines Halters. Der unbekannte Mann leinte das Tier letztendlich an und entfernte sich in Richtung Bergenthalpark, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der Hundehalter mit schwarzen Haaren, war mit dunkler Kleidung und schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 zu melden.(dk)

