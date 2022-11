Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Quads

Gießen (ots)

B 275, Hirzenhain: Im Verlauf der Bundesstraße 275 zwischen den Ortschaften Hirzenhain und Merkenfritz kam es am Sonntag, 13.12.2022, gg. 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Quads mit einer schwer verletzten Person. Ein 37-Jähriger aus Ortenberg fuhr zusammen mit seinem 57-jährigen Sozius aus Wippenbach mit einem Quad die Bundesstraße in Richtung Merkenfritz. Eine 32-Jährige aus Ortenberg fuhr zusammen mit ihrer 23-jährigen Sozia Ortenberg-Selters mit einem Quad direkt dahinter. Aus derzeit ungeklärter Ursache fuhr die 32-Jährige mit ihrem Quad direkt auf das vorausfahrende Quad auf. Die Fahrerin selbst wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihre Mitfahrerin wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer und der Mitfahrer des ersten Quads blieben unverletzt. Vor Ort waren zahlreiche Rettung- und Polizeikräfte (inkl. Rettungshubschrauber) im Einsatz. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Evtl. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Büdingen (Tel. 06042-96480) zu melden.

