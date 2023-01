POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubversuch

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (12.01.2023) ist es in Bad Bramstedt zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 17:25 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen einer Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der ...

mehr