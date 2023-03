Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat geknackt

Hildburghausen (ots)

Gewaltsam öffneten unbekannte Täter einen am Hildburghäuser Bahnhof aufgestellten Zigarettenautomaten. In der Nacht zu Mittwoch gegen 04:00 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall, konnte jedoch keine Personen durchs Fenster beobachten. Als der Zeugen Mittwochvormittag in Richtung des Bahnhofs lief, stellte er den offenen Automaten fest, der durch die Langfinger leergeräumt wurde. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, ist noch unbekannt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen.

