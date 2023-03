LPI-SHL: Weisung der Beamten missachtet

Suhl (ots) - Donnerstagmorgen (23.03.2023) konnte eine Lehrerin beobachten, wie ein etwa 14 bis 15 Jahre alter Junge im Bereich der Schule in der Julius-Fucik-Straße in Suhl einem Kind an der Kapuze zog und es in Richtung einer Treppe drückte. Als der Jugendliche die Lehrerin bemerkte, ließ er von dem Kind ab und lief in Richtung Bushaltestelle davon. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 170 ...

mehr