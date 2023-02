Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gaspedal mit Bremse verwechselt

Am Mittwoch fuhr ein 77-Jähriger in einer Tiefgarage in Heidenheim gegen einen Pfeiler aus Beton.

Gegen 13.30 Uhr fuhr der Mann mit einem Mercedes in ein Parkhaus in der Grabenstraße. Da sein Abstand zum Ticket-Schalter zu groß war, musste er aussteigen. Womöglich war die Automatik-Schaltung nicht in der "P"-Stellung. Das Auto fuhr ohne ihn los und durchbrach die Schranke. Der Mann schaffte es in das Auto zu gelangen. Beim Versuch zu Bremsen trat er jedoch ungewollt auf das Gaspedal. Der Mercedes beschleunigte und krachte gegen eine Wand und einen Pfeiler. Der 77-Jährige sowie seine 74-jährige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den Mercedes. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322432) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Tiefgarage liegt bei etwa 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

