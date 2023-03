Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind bedrängt - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Donnerstagmorgen (23.03.2023) konnte eine Lehrerin beobachten, wie ein etwa 14 bis 15 Jahre alter Junge im Bereich der Schule in der Julius-Fucik-Straße in Suhl einem Kind an der Kapuze zog und es in Richtung einer Treppe drückte. Als der Jugendliche die Lehrerin bemerkte, ließ er von dem Kind ab und lief in Richtung Bushaltestelle davon. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 170 Zentimeter groß - weiße Jacke mit blau-pinken Applikationen - blau-grauer Rucksack. Was der Jugendlich von dem Kind wollte, ist unklar. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten oder zum Sachverhalt selber geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell