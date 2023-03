LPI-SHL: Achtung: Baum fällt

Suhl (ots) - Gleich zwei rote Ampeln überfuhr Dienstagabend eine 76-jährige VW-Fahrerin an der Kreuzung in der August-Bebel-Straße in Suhl. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Audi. Bei der Crash verletzte sich die 39-jährige Audi-Fahrerin leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro. Den Führerschein der Seniorin stellten die Beamten während der Unfallaufnahme sich. Rückfragen bitte ...

