Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugensuche

Bad Salzungen (ots)

Dienstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße B62 in Bad Salzungen mit anschließender Flucht. Ein BMW-Fahrer beabsichtigte nach einer Ampelkreuzung einen vor ihm fahrenden Audi sowie einen Lastwagen zu überholen. Gleichzeitig wechselte der Audifahrer auf dessen Fahrspur, was zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Wagen führte. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, verließ der Audi-Fahrer die Unfallstelle. Laut Aussage des Geschädigten trug dieser einen Schnauzbart und ca. 50 Jahre alt. Am BMW entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Am unfallflüchtigen Audi müssten stärkere Beschädigungen auf der Fahrerseite vorhanden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Salzunger Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen.

