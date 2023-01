Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Schweinezuchtanlage in Brand geraten

Neubörger (ots)

Am heutigen Morgen mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Neubörger ausrücken. Gegen 9:30 wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in einer Schweinezuchtanlage an der "Surwolder Straße" gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer im Bereich der dortigen Heizungsanlage aus und griff auf die gesamte Stallanlage über. Etwa 2000 Ferkel verendeten ersten Einschätzungen nach. Ein Radlader und ein Sattelzug, die sich im Bereich der Stallanlage befanden, wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Ersten Schätzungen nach entstand durch das Feuer Sachschaden in Millionenhöhe. Personen wurden nicht verletzt. Ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren ist mit den weiterhin andauernden Löscharbeiten beschäftigt. Die "Surwolder Straße" ist zwischen der Straße "Wattberg" und der "Aschendorfer Straße" derzeit voll gesperrt.

