Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ohne - 22-Jährige bei Unfall verletzt

Am heutigen Morgen kam es in Ohne gegen 5:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige war mit ihrem Hyundai i30 auf der "Wettringer Straße" in Richtung Wettringen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie vermutlich aufgrund von Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die 22-Jährige konnte sie nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien, sodass die Feuerwehren Ohne und Schüttorf mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückten, um die Frau aus dem Fahrzeug zu bergen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

