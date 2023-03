Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - "Rechts-vor-links" missachtet

E-Scooter nicht versichert

Ahaus-Wessum (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Südstraße/Schüttenfeld;

Unfallzeit: 08.03.2023, 13.50 Uhr;

Nur eine kurze Strecke wollte ein 16 Jahre alter Ahauser mit seinem Elektrokleinstfahrzeug am Mittwoch fahren. Als er gegen 13.50 Uhr von der Straße Schüttenfeld in Ahaus-Wessum nach links auf die Südstraße abbiegen wollte, wurde er von einem von rechts kommenden Wagen einer 19-Jährigen erfasst. Die Ahauserin war auf der Südstraße aus Richtung Sportplatz kommend in Richtung Vogelstange unterwegs. Der Jugendliche wurde auf der Motorhaube aufgeladen, der Roller geriet unter das Auto. Er wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab der Ahauser an. Zu dem fehlenden Kennzeichen an seinem Gefährt schilderte er, dass er noch keine Versicherung für das laufende Jahr abgeschlossen habe. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Elektrokleinstfahrzeuge, Motorroller, Mofas oder Seniorenmobile seit März eine neue Versicherung benötigen. Mit Ablauf des Monats Februar endete das Versicherungsjahr 2022, ohne Karenzzeit. Der Versicherungsvertrag verlängert sich in der Regel nicht automatisch. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell