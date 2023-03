POL-BOR: Ahaus - Feuerroten Golf angefahren

Bocholt (ots) - Da fehlten nicht ohne Grund ein paar Schrauben an der Verkleidung des Motors: Der Motorroller eines Jugendlichen in Bocholt brachte es auf mehr als jene 25 km/h, die noch mit seiner Prüfbescheinigung in Einklang zu bringen gewesen wären - die Drosselung war nicht mehr vorhanden. Das stellten Polizeibeamte am Mittwoch bei einer Kontrolle in der Innenstadt von Bocholt fest. Gegen den 16-Jährigen erging ...

