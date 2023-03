Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autofahrer fährt in Graben

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Landesstraße 575;

Unfallzeit: 08.03.2023, 20.05 Uhr;

Aus bislang ungeklärter Ursache in den Graben gefahren ist am Mittwochabend ein 47 Jahre alter Autofahrer in Legden. Der Ahauser war gegen 20.05 Uhr auf der Landesstraße 575 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Legden unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam. Die Fahrt endete an einer Feldzufahrt. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper barg den stark beschädigten Wagen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell