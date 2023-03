Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Gartenhütte

Wasungen (ots)

Eine Zeugin meldete Dienstagnachmittag eine stark qualmende Gartenhütte in Wasungen. Der Bewohner hatte zuvor Essen auf dem Herd zubereiten wollen, was jedoch schief ging. Der Mann wollte seine Hütte trotz mehrmaliger Aufforderungen der Polizei nicht verlassen, sodass die Kameraden der Feuerwehr den Mann nunmehr gegen seinen Willen ins Freie brachten. Zudem stellte die Feuerwehr einen aufgedrehter Wasserhahn im Keller fest, der bereits alles unter Wasser gesetzt hatte. Ohne Verletzungen konnte der Bewohner in Gewahrsam genommen werden und kam anschließend in das Landesfachkrankenhaus nach Hildburghausen. Die Gartenhütte gilt vorerst als nicht bewohnbar. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell