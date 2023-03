Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert an Unfall beteiligt; Polizei sucht Unfallstelle

Pforzheim (ots)

Nach einem Unfall am frühen Sonntagmorgen, bei welchem ein Seat beschädigt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 23-jähriger Mann in der Zeit von 4 Uhr bis 5 Uhr offenbar alkoholisiert und unrechtmäßig mit einem blauen Seat Leon Cupra im Stadtbereich Pforzheim unterwegs. In diesem Zeitraum muss das Fahrzeug in einen Unfall involviert gewesen sein, da das Fahrzeug seither einen größeren Schaden im linken Frontbereich sowie der Seite aufweist. Unklar ist, wo sich der vermeintliche Unfall ereignete. Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell