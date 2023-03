POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Verkehrsunfall: Betrunkener Autofahrer muss Führerschein abgeben

Calw, Pforzheim (ots) - Opfer der sogenannten "Sextortion"-Masche sind zwei Personen aus dem Landkreis Calw und Pforzheim geworden. In beiden Fällen kam es am Mittwoch und Donnerstag zunächst zu Konversationen über unterschiedliche Internetplattformen. In der Folge bekamen die beiden Personen intime Bilder des vermeintlichen Gesprächspartners zugesandt, welche durch die späteren Geschädigten gleichermaßen erwidert ...

