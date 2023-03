Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Jugendliche sollen Gleichaltrige ausgeraubt haben: Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Ein 15- und ein 17-Jähriger Jugendlicher sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Die beiden sollen zusammen mit einem dritten Tatverdächtigen Ende Januar in Pforzheim zwei Gleichaltrige ausgeraubt haben.

Die drei Tatverdächtigen stehen im Verdacht, am 25. Januar, gegen 18 Uhr, die Geschädigten in einem Linienbus in der Innenstadt zunächst angesprochen und ihnen nach dem Aussteigen dann bis zum Bahnsteig im Hauptbahnhof gefolgt zu sein. Im weiteren Verlauf sollen sie die Gleichaltrigen festgehalten und ihnen unter Aufbau einer entsprechenden Drohkulisse Bargeld sowie andere Gegenstände abgenommen haben. Den Polizisten des Hauses des Jugendrechts gelang es in der Folge, die Identitäten der zunächst noch unbekannten Tatverdächtigen zu ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurden sodann beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle erwirkt. Am Donnerstag verhafteten die Einsatzkräfte daraufhin die beiden 15- und 17-Jährigen. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte, und danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der dritte Tatverdächtige, ein ebenfalls 17-Jähriger, befand sich bereits in Untersuchungshaft. Es handelt sich bei ihm um den Tatverdächtigen des mutmaßlichen Tankstellenüberfalls vom 19. Februar (Pressemitteilung vom 20. Februar, 14:07 Uhr).

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell