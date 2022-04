Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht nach Tankstellen-Räubern

Meinerzhagen/Lüdenscheid (ots)

Bezugsmeldungen:

28.3. 12.24 Uhr Tankstellen-Raub 4.4. 15.08 Uhr Räuber scheitert an Kasse

Die Polizei sucht nach zwei Raubüberfällen auf Tankstellen nach den Tätern.

Am 25. März gegen 20 Uhr hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Meinerzhagen-Mühlhofe überfallen. Er betrat den Verkaufsraum, nahm eine Getränkepackung aus dem Kühlschrank und bezahlte mit Kleingeld. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, zog der Täter eine Pistole heraus. Die Verkäuferin sollte zur Seite gehen. Er griff in die Kasse, holte Bargeld heraus und floh. Der Unbekannte ist 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine Kappe, eine dunkle Jogginghose, dunkle Adidas-Sportschuhe und einen blauen Mund-/Naseschutz. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Am vergangenen Sonntag, 3. April, gegen 7 Uhr, wollte ein Unbekannter eine Tankstelle an der Bräuckenstraße in Lüdenscheid überfallen. Mit einem Messer in der Hand forderte er die Verkäuferin auf, die Kasse zu öffnen. Als die Mitarbeiterin sagte, dass sie das nicht könne, versuchte der Mann, die Kasse mit seinem Messer aufzubrechen. Doch die Kasse hielt stand. Die Verkäuferin flüchtete durch einen Hinterraum nach draußen, der Täter rannte zunächst gegen die verschlossene Glasschiebetür. Seine Flucht draußen führte über den schmalen Fußweg zur Sackgasse "Krähennocken". Der Unbekannte wurde auf 20 bis 25 Jahre und 1,75 Meter geschätzt. Er trug eine schwarze Wollmütze, ein blaues Halstuch/Bandana mit weißem Muster, eine grüne Bomberjacke, schwarze Hose und schwarze Winterhandschuhe. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Wer erkennt die Männer anhand von Körperhaltung oder Kleidung? Jede Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. (cris)

