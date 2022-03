Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Roth -Diebstahl aus Kraftfahrzeug-

Roth (ots)

Am Dienstag, 01.03.2022, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Kofferraum eines Pkw Skoda einen Bundeswehr-Rucksack. Das Fahrzeug war in einem Carport auf einem Grundstück in der Straße "Am Hang" in Roth abgestellt. Da die Alarmanlage des Pkw gegen 18.15 Uhr ausgelöst hatte, dürfte sich die Tat zu diesem Zeitpunkt ereignet haben. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

