POL-OS: Melle: Eine Schwerverletzte nach alleinbeteiligtem Unfall

Quakenbrück (ots) - In der Nacht von Mittwoch (18:00 Uhr) auf Donnerstag (05:00 Uhr) kam es zu einem Einbruch in einen Handyshop in Quakenbrück. Nach dem gewaltsamen Zutritt in das Gebäude an der Langen Straße wurden mehrere Smartphones und Tablets entwendet. Die Täter zu dem Einbruch sind unbekannt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

