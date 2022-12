Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrradfahrer beleidigt Mitarbeiter

Ulm (ots)

Ein 63-Jähriger beleidigte am gestrigen Dienstag (06.12.2022) einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Ulmer Hauptbahnhof. Der 63-jährige griechische Staatsangehörige war gestern Abend mit seinem Fahrrad am Ulmer Hauptbahnhof unterwegs und wurde bisherigen Informationen zufolge gegen 21:15 Uhr durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn darauf hingewiesen, dass das Fahrradfahren am Bahnsteig verboten sei. Der 63 Jahre alte Mann soll auf die Ansprache sofort aggressiv reagiert und den 37-jährigen Mitarbeiter mehrfach verbal beleidigt haben. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei konnte die Situation beruhigen und den Beschuldigten einer Kontrolle unterziehen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen.

