Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Auto zerkratzt - Welpe entwendet

Aalen (ots)

Korb: Zeugen nach Unfallflucht auf der B14 gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr die B14 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Waiblingen. Auf Höhe Korb wechselte er ohne zu blinken auf den linken Fahrstreifen. Eine 22-jährige VW-Fahrerin, die sich auf dem linken Fahrstreifen befand, musste ausweichen, um eine Kollision mit dem schwarzen Auto zu verhindern und prallte anschließend gegen die Mittelleitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Dienstag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr wurde ein in der Kornbeckstraße geparkter BMW auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagabend zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr einen geparkten VW auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiss-Straße. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Kernen im Remstal: Welpe entwendet

Ein Dieb verschaffte sich am Dienstag zwischen 14:45 Uhr und 18 Uhr Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Sudetenstraße. Dort entwendete er einen weißen Maremmano-Welpen und entfernte sich von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711 57720 nach Hinweisen zum noch unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell