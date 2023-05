Feuerwehr München

FW-M: Gewitter über München (Stadtgebiet)

München (ots)

Freitag, 5. Mai 2023, 21.00 Uhr

Stadtgebiet

Gestern Abend ist ein Gewitter über München gezogen. Durch Blitzeinschläge wurden Brandmeldeanlagen ausgelöst.

Glücklicherweise kam es zu keinen großen Schäden im Stadtgebiet München und so hatte die Feuerwehr nur vergleichsweise wenig Einsätze zu verzeichnen. In Summe kam es bis in den Morgen zu 23 Feuerwehreinsätzen im gesamten Stadtgebiet. Dabei wurden Fahrbahnen und Unterführungen zum Teil überschwemmt, Bäume und Äste knickten ab und beschädigten Fahrzeuge, ein paar Keller wurden nass und über ein defektes Dach in der Großmarkthalle kam es zu einem Wassereintritt. Alle Einsätze wurden von der Feuerwehr zügig abgearbeitet.

Durch Blitzeinschläge lösten auch Brandmeldeanlagen aus. Dies betraf auch den Aubinger Tunnel, bei dem ein Feuer in beiden Röhren gemeldet wurde. Dadurch wurde der Tunnel für beide Fahrtrichtungen automatisch gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Eine Kontrolle der alarmierten Feuerwehrkräfte konnte hier schnell Entwarnung bringen und den Verkehr wieder fließen lassen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell