Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Sechtem: Erneuter Straßenraub - Polizei bittet um Hinweise

Bornheim (ots)

Am Samstagabend (04.02.2023) wurde eine Jugendliche in Sechtem von zwei bislang unbekannten Männern beraubt.

Die Geschädigte war zur Tatzeit gegen 19:15 Uhr auf der Brüsseler Straße in Richtung Eupener Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung der Ailbertusstraße kam ihr ein Mann auf dem Fahrrad entgegen, welches er an der Ecke Straßburger Straße an einem Baum abstellte. Der Unbekannte näherte sich der Geschädigten plötzlich mit schnellen Schritten von hinten und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Gleichzeitig näherte sich aus unbekannter Richtung ein zweiter Mann auf einem Fahrrad und forderte die Herausgabe ihres Mobiltelefons, welches die junge Frau ihm aushändigte. Beide Tatverdächtigen fuhren in Richtung Ailbertusstraße oder Straßburger Straße davon. Sie werden jeweils als 18-25 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 m groß, komplett schwarz gekleidet und mit Sturmhauben beschrieben und sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Einer der beiden trug eine Bomberjacke.

Die Geschädigte verständigte anschließend mit der Hilfe von Anwohnern die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der Tatverdächtigen. Erst am Donnerstag (02.02.2023) war es in Sechtem zu zwei versuchten Raubdelikten auf offener Straße gekommen (siehe dazu auch unsere Meldung vom 03.02.2023, 08:32 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5432192).

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft derzeit Tatzusammenhänge und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die beschriebenen Radfahrer im Tatzeitraum in Sechtem beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell