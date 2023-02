Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Drogentest bei 51-jährigem Autofahrer positiv

Bonn (ots)

Weil ein 51-Jähriger am Sonntagabend (05.02.2023) im Kreuzungsbereich Wurzerstraße/Mittelstraße eine Rotlicht zeigende missachtete, wurde er gegen 23:40 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg angehalten und kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf Cannabis und Kokain an. Der 51-Jährige räumte anschließend den Konsum der entsprechenden Substanzen ein. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an, die ein Arzt dem Mann in einem Krankenhaus entnahm. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt - ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

