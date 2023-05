Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Radlader aufgefunden, Messerangriff

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch kam es gegen 16:35 Uhr auf der B29 zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr zwischen den Anschlussstellen Affalterried und der Hüttlingen aus einer Parkbucht in den fließenden Verkehr ein. Hierbei stieß er mit einer 19-Jährigen Fiat-Fahrerin zusammen, die trotz Ausweichmanöver den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Fahrer der einen dunklen Pkw fuhr, nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Hauffstraße wurde am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 19:20 Uhr ein dort abgestellter Skoda beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

8000 Euro Schaden und ein nicht mehr fahrbereiter Skoda sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend ereignete. Gegen 21.10 Uhr missachtete ein 90 Jahre alter Skoda-Fahrer an der Einmündung Milchgäßle/Kornhausstraße die Vorfahrt eines 29-jährigen Mercedes-Fahrers.

Schwäbisch Gmünd/Weiler: Unter psychischem Ausnahmezustand stehender Mann leistet Widerstand

In der Nacht auf Donnerstag kam es im Bereich von Weiler zu einem Polizeieinsatz, da sich 69 Jahre alter Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Zunächst hatte der Mann gegen 1 Uhr auf einem fremden Grundstück herumgeschrien, sodass die Anwohner die Polizei verständigten. Beim Eintreffen der Beamten führte er unverständliche Selbstgespräche und lief brüllend und mit einem Messer bewaffnet mehrfach auf die Beamten zu. Die anschließenden polizeilichen Ansprachen ignorierte er, weshalb er schließlich unter Einsatz eines Polizeihundes überwältigt wurde. Hierbei leistete der Mann weiterhin Widerstand und versuchte mitunter auf den Polizeihund einzuschlagen. Der 69-Jährige erlitt mehrere Bisswunden, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die anschließende Unterbringung in eine Fachklinik wird geprüft.

Rechberg: Unfall aufgrund unangepasster Geschwindigkeit

Ein 28-Jähriger kollidierte am Mittwoch gegen 17:15 Uhr mit seinem Opel aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit einem auf der Straße "Oberer Stollenhof" entgegenkommenden Renault eines 25-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der 25-Jährige verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Gesamthöhe wird auf 25000 Euro geschätzt.

Spraitbach: Aufgefahren

Am Mittwoch befuhr eine 89-Jährige die Lindenstraße in Richtung Ortsmitte. Aufgrund Unachtsamkeit übersah sie einen an der Straße geparkten Toyota eines 41-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Westhausen: Unfall auf der BAB7

Ein 58-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 11:50 Uhr die BAB7 in Richtung Würzburg. Zwischen der Anschlussstelle Oberkochen und der Anschlussstelle Westhausen touchierte er infolge Unachtsamkeit einen links neben ihm fahrenden Volvo eines 57-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Ruppertshofen: Radlader aufgefunden-wer hat ihn umgeparkt?

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei einen am Dienstag in Eschach in der Heergasse entwendeten Radlader wieder auffinden. Die Tat hatte sich, wie berichtet, zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 06:55 Uhr ereignet. Dank dieses Hinweises konnte die Polizei das Arbeitsgerät am Dienstag in Ruppertshofen "vorbildlich" geparkt in einer Parkbucht in der Erlenstraße, abgeschlossen und vollgetankt wieder auffinden. Hinweise darauf, wer den Radlader dort hinfuhr und parkte, erbittet der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175/9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell