POL-NB: Winterdienstfahrzeug der Straßenmeisterei aufgrund Straßenglätte verunfallt

Greifswald (ots) - Am 04.02.2023, um 04:25 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz des Museumshafens in Greifswald. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, brannte ein 31 Jahre alter VW Polo in voller Ausdehnung. Die Flammen griffen auf einen daneben geparkten 21 Jahre alten Renault Twingo über. Beide Fahrzeuge brannten ...

