Polizei Wuppertal

POL-W: W - Diebstahl aus Wohnung - Täter geben sich als Handwerker aus

Wuppertal (ots)

Am 26.10.2022 kam es zu einem Diebstahl in einer Wohnung an der Schönebecker Straße, nachdem eine 88-Jährige zwei vermeintliche Handwerker hereinließ. Gegen 13:00 Uhr standen zwei Männer an der Tür ihrer Wohnung des Mehrfamilienhauses und gaben sich der Geschädigten gegenüber als Handwerker aus. Sie ließ beide herein und wurde in ein Gespräch verwickelt, während man in ihrer Küche arbeitete. Eine halbe Stunde später verließen die Handwerker die Wohnung. Gestern (27.10.2022) fiel der 88-Jährigen der Diebstahl von Bargeld und Sachwerten in einem hohen fünfstelligen Bereich auf. Die Beschuldigten können wie folgt beschrieben werden: 1. Person - Männlich - Nordeuropäisches Aussehen - Deutschsprachig - 20-25 Jahre alt - dunkel-blonde Haare - circa 178-182 cm groß - trug eine Hose und einen blauen Anorak 2. Person - Männlich - Nordeuropäisches Aussehen - 35 - 40 Jahre alt - Mütze - Deutschsprachig - trug Arbeitskleidung Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (rb)

