Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 26.10.2022, gegen 22:00 Uhr, kam es auf dem Goldberger Weg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 18-jährige Frau war gemeinsam mit einem 19-jährigen Beifahrer in ihrem Hyundai Getz auf dem Goldberger Weg in Richtung Osten unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Im Zuge dessen prallte sie in einen abgestellten Anhänger, der in ein dahinter parkenden VW Golf geschoben wurde. Die 18-jährige Unfallfahrerin wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 3.500 Euro. (jb)

