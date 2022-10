POL-W: W Tödlicher Verkehrsunfall in Wuppertal - Verkehrskommissariat ermittelt am Tatort

Wuppertal (ots) - Wuppertal - Gestern (24.10.2022, gegen 21:30 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ecke Loher Straße zur Straße Hohenstein. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Loher Straße und bog in die Straße Hohenstein ab. Während des Abbiegens kollidierte er mit einer 16-jährigen Fußgängerin, welche die Straße Hohenstein in Richtung B7 überqueren wollte. Die 16-Jährige verletzte ...

