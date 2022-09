Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Garage mit Gesamtschaden von über 10.000 EUR

Buchholz (Westerwald) (ots)

Im Zeitraum vom 27.09.2022, 18:00 Uhr bis 29.09.2022, 19:30 Uhr kam es in Buchholz (Westerwald) in der Straße "Am Dürenberg" zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände, die in einer Garage gelagert wurden. Entwendet wurden neben 8 Kompletträdern, zwei Heckenscheren und einer Bohrmaschine auch ein E-Bike und ein Elektroroller. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Pedelec der Marke Cube in den Farben Schwarz/Weiß. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. in Verbindung zu setzen.

