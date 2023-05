Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Aalen (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr mit seinem Pkw Vielhauer Menschik die Bittenfelder Straße von Hochdorf in Richtung Bittenfeld. Bei einem Überholmanöver kam er alleinbeteiligt nach links von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke und kam neben der Straße zum Stehen. Hierbei zog sich der 43-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Auto entstand Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 30.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs war u.a. auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Straße musste für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden.

