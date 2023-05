Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Brand in Pflegeeinrichtung

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden-Hanweiler: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag und Donnerstag versuchten bisher unbekannte Täter die Eingangstüre zu einem noch unbezogenen Neubau im Burgunderweg aufzubrechen. Hierbei verursachten die Einbrecher, die nicht ins Gebäude gelangten, ungefähr 1000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Zimmerbrand in Seniorenheim

Gegen 9.40 Uhr brach in einer Wohnung im Seniorenheim in der Straße Auf dem Hagenbach ein Feuer aus. Die Rettungsdienste waren daraufhin vorsorglich mit einem Großaufgebot im Einsatz. In der betroffenen Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes waren beim Eintreffen der Feuerwehr keine Personen anzutreffen. Das Feuer, ausgehend von einer Küchenzeile, war rasch gelöscht, sodass das Gebäude anschließend belüftet werden konnte. Bewohner des Altenheims mussten nicht evakuiert werden. Ein Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich bei dem Vorfall verletzt und hat sich selbständig noch vor dem Eintreffen der Rettungsdienst aus der Gefahrenzone gebracht. Zuvor hatte er sich Brandverletzungen zugezogen, die ärztlich versorgt wurden. Der Mann wurde hierzu in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zum Löscheinsatz war die örtliche Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 31 Kräften ausgerückt. Der Rettungsdienst waren mit mehreren Rettungswagenbesatzungen und drei Notärzten vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell