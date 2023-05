Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wertsachen aus Autos entwendet - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer kam am Donnerstag gegen 14:30 Uhr beim Befahren der Kriegsbergstraße nach rechts von der Straße ab und streifte hierbei einen geparkten VW. An den beiden Autos entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weshalb er mit einer Strafanzeige rechnen muss.

Burgstetten/Welzheim: Wertsachen aus Autos entwendet

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde aus einem in der Falkenstraße in Burgstetten parkenden Pkw BMW ein Laptop und Münzgeld entwendet. Das Fahrzeug dürfte vermutlich nicht abgeschlossen gewesen sein. Aus einem weiteren nicht abgeschlossenen Pkw Opel Zafira wurde ein Bargeldbetrag in Höhe von ca. 700 Euro entwendet. Dieses Auto stand auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Laufenmühle, als der Dieb am Donnerstag in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr die Tat verübte. Hinweise zu den Tatgeschehen nehmen die örtlichen Polizeidienststellen entgegen. Die Polizei empfiehlt keine Wertgegenstände in parkenden Fahrzeugen zurückzulassen und sich stets zu vergewissern, dass diese auch ordnungsgemäß verschlossen sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell