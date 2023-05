Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfall mit Softair-Pistole, betrunkener Autofahrer leistet Widerstand, Dieb auf frischer Tat erwischt, Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 7:00 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Volksfestplatz geparkten BMW. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall-Hessental: Mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat erwischt

Kurz nach 13:00 Uhr am Donnerstag stieg ein 27-Jähriger unerlaubterweise über die Beifahrertür in einen in der Einkornstraße geparkten PKW, vermutlich mit der Absicht Wertgegenstände aus dem PKW zu entwenden. Der 30-jährige Fahrzeughalter bemerkte dies jedoch. Als der Dieb flüchten wollte, konnte ihn der Fahrzeughalter nach wenigen Metern einholen und geleitete ihn zurück zu dem Fahrzeug. Als der Fahrzeughalter dann über den Notruf die Polizei verständigte, zog der 27-jährige Täter ein Taschenmesser und bedrohte den 30-Jährigen damit. Anschließend flüchtete er erneut. Durch die alarmierte Polizei konnte der Mann wenig später angetroffen und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er dann in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Wolpertshausen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Etwa gegen 16:40 Uhr am Donnerstag befuhr eine 24-Jährige mit ihrem VW Polo die Haller Straße, als sie auf den VW Gold eines 41-Jährigen auffuhr, der verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Aufprall wurde der Golf auf einen davor befindlichen Ford Focus eines 24-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt 9.500 Euro.

Gaildorf: 18-Jähriger schießt nach Streit mit Softair-Waffe auf Busfahrerin

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr stieg ein 18-Jähriger zusammen mit mehreren Freunden in den Schulbus der Linie 16 am ZOB Schwäbisch Hall in Richtung Gaildorf ein. Der junge Mann und seine Freunde benahmen sich während der Fahrt trotz mehrfacher Ermahnung durch die Busfahrerin, ruhig zu sein, deutlich daneben. Sie pöbelten im Bus und schrien herum. Letztlich hielt die Busfahrerin ihren Bus auf freier Strecke an und setzte die Gruppe vor die Türe. Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Verlauf der 18-Jährige unvermittelt eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole zog und auf die 56-jährige Busfahrerin schoss. Die Busfahrerin wurde durch die Softair-Kugel am Bauch verletzt. Die anschließend sofort alarmierte Polizei konnte die Gruppe rund um den 18-Jährigen vor Ort antreffen. Hierbei wurde auch die Softair-Waffe, sowie die dazugehörige Munition sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Dem jungen Mann drohen gleich mehrere Strafanzeigen. Die Polizei Gaildorf führ die weiteren Ermittlungen und bittet weitere Zeugen sich unter Telefon 07971 95090 zu dem Vorfall zu melden.

Michelbach an der Bilz: Betrunkener Autofahrer greift Polizisten an

Ein Zeuge meldete am frühen Freitag gegen 0:20 Uhr einen PKW mit laufendem Motor in der Hirschfelder Straße, in dem ein offensichtlich betrunkener, nicht ansprechbarer Fahrer sitze. Im weiteren Verlauf übergab der Fahrer sich und ging den Zeugen und weitere Personen körperlich an. Diese konnten den 24-Jährigen letztlich am Boden fixieren. Beim Eintreffend er alarmierten Polizeibeamten ging der Mann auch diese körperlich an und musste erneut zu Boden gebracht werden. Weiterhin beleidigte und bedrohte der 24-Jährige die Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Führerschein, sowie der Autoschlüssel des Mannes wurden sichergestellt. Zudem musste er sich einer Blutentnahme entziehen. Neben einem Kater erwartet ihn am heutigen Morgen die Tatsache, dass nun mehrere Strafanzeigen gegen ihn vorliegen.

