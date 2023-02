Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: -Zeugenaufruf- Mehrere ungeklärte Unfallstellen und mögliche Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer durch einzelnen PKW

Am Donnerstagabend, den 23.02.2023 gegen 19:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bitburg ein unsicher geführtes Fahrzeug auf der B51 von Bitburg in Fahrtrichtung Prüm gemeldet. Das Fahrzeug konnte festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Am Fahrzeug des alkoholisierten 42-Jährigen Fahrers waren rundherum diverse frische Unfallschäden festzustellen, welche bislang keiner konkreten Unfallstelle zuzuordnen sind. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die vorbenannten Schäden an dem weißen Dacia Lodgy mit luxemburgischen Kennzeichen im Streckenverlauf zwischen Luxemburg, Konz, Stadtgebiet Trier und Bitburg am heutigen Tage entstanden sein müssen. Aufgrund der Fahruntüchtigkeit des Fahrers können hierdurch erfolgte Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer aktuell nicht ausgeschlossen werden. Verkehrsteilnehmer und weitere Zeugen, welche Angaben über mögliche Unfallstellen oder Gefährdungen durch den PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzten.

