Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: verdächtige Personen, mögliche illegale Spendensammler

Hillesheim (ots)

Am 22.02.2023 gegen 10:30 Uhr hielten sich im Bereich des REWE-Marktes in Hillesheim mehrere verdächtige Personen auf. Diese sprachen gezielt Kunden des Marktes an und suggerierten eine Spendensammelaktion für ein angebliches Behindertenzentrum in Hillesheim. Es dürfte zur Übergabe einiger kleinerer und mittlerer Bargeldbeträge gekommen sein. Nach Mitteilung des Sachverhalts auf der Polizeiinspektion Daun wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen im genannten Bereich durchgeführt, welche negativ verliefen.

Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Insbesondere Personen, welche Bargeldbeträge als Spende übergeben haben, dürfen gebeten werden, sich zu melden, da sie als potentielle Geschädigte eines Spendensammelbetrugs anzusehen sein dürften.

Im weiteren Verlauf des Tages erhielten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun einen weiteren Hinweis auf einen gleichgelagerten Sachverhalt im Bereich des ALDI-Marktes in Daun.

Auch werden potentielle Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell